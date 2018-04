Se billedserie Sjippetovet bliver brugt flittigt og fantasifuldt i opvisningen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

700 så flyvende superbørn

Odsherred - 19. april 2018 kl. 21:53 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 700 billetter blev hurtigt revet væk, da det blev annonceret, at Flying Superkids igen ville komme til Asnæs. Og de mange gæster fik torsdag aften i Asnæs-Grevinge Hallen en fejende flot opvisning fra de unge gymnaster, som optræder med en blanding af akrobatik, sang, dans og spring. Forestillingen, som varer to timer, foregår i et højt tempo. Den blev åbnet af den populære bamsefigur Bobo, som er Flying Superkids maskot, og som til alles jubel kunne slå en salto. Efter forestillingen skrev de dygtige gymnaster autografer til deres mange unge fans.

Det var otte lokale gymnastikforeninger, som stod for arrangementet. Formanden for Asnæs Gymnastikforening, Gitte Kjælbæk, havde set frem til at få Flying Superkids til Odsherred igen.

- De er en stor inspiration for vores gymnaster, og de laver et fantastisk show, så det er ikke så mærkeligt, at der har været udsolgt i de sidste 14 dage, siger hun.