70 år i dag: Rock'n' roll og vild passion for svage

- Jeg er bondefødt og kvajet opdraget. Jeg elsker have og blomster, og nu skal jeg have biodiversitet til op over begge ører.

Ordene ved havebordet bag det hvidkalkede bondehus i Rørvig, falder prompte, efterfulgt af en høj latter, for Lis Ingemann er ikke kendt for at være tilbageholdene. Tværtimod.