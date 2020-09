7-9-13: Endnu ingen coronasmitte på plejecentre

Man skal næsten banke under bordet og sige 7-9-13, men indtil nu er der ikke konstateret coronasmitte på Odsherreds plejecentre. Det oplyser centerchef for sundhed og omsorg, Rikke Kragh Iversen til Nordvestnyt i kølvandet på et møde i Odsherred Kommunes covid-19-beredskab onsdag.