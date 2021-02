Når skolen på Grundtvigsvej er solgt, kan investor først overtage bygningerne et år senere. Foto: Thomas Rye

6363 kvadratmeter med energimærke F

- Det bliver formentlig ikke en ejendom, som bliver solgt på en uge. Der skal mange tanker og beregninger til for en eventuelt investor, som vil kaste sig ud i opgaven, siger erhvervsejendomsmægler Søren Mosbæk fra Nordical i Roskilde, som står for salget af de mere end 100 år gamle skolebygninger på Grundtvigsvej i Nykøbing.

Selv om der ikke bliver tale om et lynsalg, er Søren Mosbæk ikke i tvivl om, at skolen nok skal blive solgt til et fornuftigt formål.