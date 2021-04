Se billedserie Søren Jørgensen fra Fritidsborger.dk er godt tilfreds med lørdagens lokale opbakning til loppemarkederne i Asnæs. Foto: Torben Andersen

60 loppemarkeder hele lørdagen

Odsherred - 10. april 2021 kl. 15:10 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Handelslivet trives i Asnæs, og ikke kun i centret. Lørdag fra kl. 9 til 15 var der således ikke færre end 60 forskellige loppemarkeder i byen. Det var den lokale borgerforening, Fritidsborger.dk, som stod for arrangementet, hvor lopperne solgte fra deres private boliger. Søren Jørgensen fra Fritidsborger.dk havde også en bod på Vestervangen, hvor der i øvrigt var ikke færre end 10 salgssteder. På Torvevangen var der syv loppemarkeder Publikum havde således nok at se på denne lørdag.

Det er tredje gang, at der holdes et stort loppemarked i hele byen.

- Vi vil gerne holde en tradition i hævd om, at der skal være loppemarked. Det gik forrygende sidste år, og vi har også i år en god opbakning til det. Selv om vejret er lidt køligt, så skinner solen, og der er kommet rigtig mange mennesker, siger Søren Jørgensen.

Han kan tydeligt mærke, at mange mennesker har stor lyst til at komme rundt på loppemarkederne, ikke mindst i lyset af, at der ikke er tuskemarked i Vig, og at Idrættens Venner i Asnæs ikke har kunnet afholde deres normalt meget velbesøgte loppemarked.

- Jeg kan se, at der kommer mange udefra, og nogle kommer langvejs fra, så der er helt sikkert et behov, som ikke bliver dækket helt, siger Søren Jørgensen, som også peger på, at de mange små loppemarkeder skaber tryghed i forhold til smittefaren.

På Storegade stod Sofie-Amalie og Johannes Lomholt med et skilt for at gøre opmærksom på familiens loppemarked.

- Det har været rigtig sjovt, og der er kommet temmelig mange, fortalte Sofie-Amalie Lomholt med et stort smil.