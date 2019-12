60-års nytårsjubilæum med legekammerater

Byrådsmedlem Helge Fredslund (V) deler ud af sine nytårsforsætter.

Odsherred - 29. december 2019 kl. 14:50 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsforsætter handler ofte om rygestop og slankekure, men for politikerne i Odsherred byråd er der lidt tungere og mere omfattende visioner på ønskelisten. Nordvestnyt har spurgt ind til de politiske ønsker for det nye år. Helge Fredslund (V) sende en nytårsraket af sted med gode ønsker fir især kommunens børn og ældre:

- Mine forventninger, og også håb, er først og fremmest at se frugterne af de tiltag der har været nødvendige for at bringe kommunens økonomi på ret køl. Det er frustrerende som politikker at være låst i sine handlemuligheder.

Erhvervesstrategien er et af de områder jeg virkelig ser frem til at få foldet ud. Generelt handler det kommende år for mig, om at være med til at sikre de bedst mulige forhold for for vore børn og ældre. Det kan lyde som en floskel, men ikke desto mindre har vi et ansvar for at det sker.

Ellers glæder jeg mig til at fortsætte udviklingen om at gøre Odsherred Kommune grønnere i form af de de miljøtiltag der allerede er igangsat, for eksempel etablering af vådområder. Vi skal også fortsætte med at sortere vores affald bedre end det sker i dag, ikke bare som kommune men også som privatpersoner for at sikre det bedst mulige miljø for vore efterkommere.

Jeg har egentlig aldrig arbejdet med nytårsforsætter, men bestræber mig på at gøre de ting jeg sætter mig for ordentlig. Det gælder især politisk. Skal jeg løfte en lille flig der kan have karakter af et nytårsforsæt, må det være at prøve at nedtrappe mine aktiviteter og afvikle noget af det. Jeg er begyndt, men det falder mig svært.....

Nytårsaften skal jeg fejre med mine 4 gamle legekammerater og barndomsvenner fra Skippinge. Vi har en form for jubilæum i år, idet vi har fejret nytår sammen i 60 år. I starten som børn, med at gå rundt i byen og lave nytårsløjer. Det var rigtig skægt, og noget man desværre ikke ser på samme måde i dag. Vi var ikke grove, men flyttede lidt rundt på naboernes ting og sager, som de ikke havde fået sat ind. Siden tog vi i byen sammen, eller holdt private fester. Indenfor et par år først i halvfjerdserne, kom der piger ind i vores liv. De holder alle ved endnu, hvilket i sig selv er en bedrift.

Kun sorg og ulykke vil være i stand til at bryde den tradition, skriver Helge Fredslund.