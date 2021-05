Se billedserie Tidligere værktøjsmager Per Lindberg bruger mange timer i sit hobbyrum på at opfinde mekanismer, der letter trædrejningsarbejdet. Blandt andet drejer han små fugle, og ifølge fruen gennem 60 år, Irma, så afholder det ham fra at få pip.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

60 års kærlighed: Amor ramte med våde fødder på Bornholmerfærgen

Odsherred - 20. maj 2021 kl. 08:09 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

- Det begyndte jo sådan set med et par våde fødder ombord på Bornholmerfærgen i sommeren 1959, konstaterer snart 83-årige Per Lindberg og begynder fortællingen om, hvordan han som 22-årig soldat traf den bare 17 år gamle Irma ombord på færgen i et vældigt regnvejr.

Her så han Irma, der sammen med veninderne var på vej på 14 dages ferie.

- Jeg var soldat og lå i Holbæk, men blev hjemsendt i juli måned og tog min motorcykel og kørte alene til Bornholm for at slappe af. På båden pissede det ned, og hun sad med bare fødder og jesussandaler og en regnhætte i skødet som hun tømte. Som soldat ved man, at det værste er at have våde fødder, så jeg tog et par af mine op af vadsækken og gav hende.

- Ja, og de skulle jo afleveres igen, supplerer 78-årige Irma Lindberg.

- Da hun skulle hjem kørte jeg efter hende på motorcyklen til Asnæs, men hun var på arbejde så jeg slog lejr i Høve, fortæller Per videre.

Efter læretiden hos sagføreren og en kort periode i Holbæk, fulgte Irma med Per til Virum, hvor han havde en lejlighed. Men for at de kunne få lov at bo der i mere end tre måneder, skulle de være gift.

- Dengang skulle man være 21 for at kunne gifte sig, og det skulle jo gå lidt stærkt, så det foregik på rådhuset. Men først måtte jeg bede om hendes fars accept og underskrift, fortæller pensioneret værktøjsmager Per Lindberg, om dengang han bad om sin 18-årige Irmas hånd.

Giftermålet stod den 20. maj 1961 og årene efter kom børnene Dorte (i 1962) og Steen (i 1963) til. I 1978 flyttede familien tilbage til Asnæs, først på Rødhøj, senere til Lindebo på Søndervangen.

Her dyrker Per sin passion trædrejning og opfinderi i hobbyværkstedet, mens Irma pusler i haven og læser mange bøger. I dag er Lindebo rammen om fejringen af parrets diamantbryllup med morgenkaffe med familien, der også tæller både børnebørn og oldebørn.