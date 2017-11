Se billedserie Restaurant Kattegat - som pt. hedder Kattegat-grillen og står tom - anno 2017. Foto: Niels Sørensen

60 år med Restaurant Kattegat

Odsherred - 27. november 2017

Odsherred: Edith Henriksen, født 1935 i Karup i det jyske, åbnede i pinsen 1957 Restaurant Kattegat på Oddenvej sammen med sin daværende, nu afdøde mand, odboen Holger Henriksen. De skulle have åbnet til påske, men det nåede de ikke, for de byggede det meste selv.

- Grunden var ejet af 18 landmænd. Vi havde ingen penge, men de syntes åbenbart, idéen var så god, at de kautionerede for os, så vi kunne bygge på grunden. Det gjorde vi selv. Vi støbte også fundamentet. Jeg stod for blandingsmaskinen, fortæller Edith Henriksen.

- Alle dage fra påske til efterårsferien var vi på arbejde. Min søster blev gift en pinselørdag, men vi kunne ikke være med, for vi skulle jo tjene penge, siger hun.

Sammen med datteren Susser Preuss Henriksen, som kom til verden det første år, hendes forældre havde Restaurant Kattegat, har hun fundet fotos frem fra den tid. Med fælles hjælp får de sat navne og årstal på det meste frem til 1973, hvor Edith og Holger Henriksen solgte restaurationen. Det er nu ikke, fordi det kniber med Ediths hukommelse. Det er bare længe siden.

Hver dag skulle der hentes 150 liter mælk hos mælkemanden og 150 franskbrød og andet bageri hos bageren. Det skete om aftenen efter lukketiden klokken 22. Folk bestilte morgenbrød dagen forinden, så arbejdsdagen sluttede hen under midnat af med, bestillingerne blev pakket i poser, der stod bestillernes navne på, så de var klar til afhentning næste morgen.

- Vi havde også selskaber og danseaftener, i starten tre gange om ugen, men efterhånden som kioskdelen gik bedre kunne vi skære ned på dem. Vi havde så travlt, at Susser blev sendt over til mine forældre om sommeren, da hun var lille, og så passede de hende, fortæller Edith Henriksen.

Susser Preuss Henriksen husker somrene i Jylland som en vidunderlig tid.

- Men når jeg kom hjem, talte jeg så jysk, at min far havde svært ved at forstå mig, siger hun og ler.

- Indtil Susser skulle begynde i Odden Skole, havde vi boet i København om vinteren og på Odden om sommeren. Da hun begyndte i skole, byggede vi til og boede her året rundt, men Holger blev nødt til at arbejde i København om vinteren, for at vi kunne få det til at løbe rundt, fortæller Edith Henriksen og fortsætter:

- Man kunne da godt stå og kigge på strandgæsterne ovre på den anden siden af vejen engang imellem og ønske, det var en selv, men arbejdet skulle jo gøres.

Efter salget blev Edith og Holger Henriksen skilt. Restaurationen havde slidt ægteskabet op. Holger Henriksen døde for to år siden. Restaurant Kattegat har haft mange ejere siden 1973, men nu står lokalerne tomme, og bygningen begynder at se forfalden ud.

Edith Henriksens form fejler dog ikke noget. Hun har lidt gigt, og synet kniber det med, men hun klarer alligevel dagens dont selv - også havearbejdet.

- Jeg har en lille stol, jeg tager med rundt i haven. Så kan jeg sidde på den og passe haven imens, siger Edith Henriksen og smiler.