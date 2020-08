Odsherred er i forvejen godt dækket ind med fiberbredbånd, og nu kommer det hurtige 5G mobile bredbånd til i løbet af efteråret.

5G hurtigt til Odsherred

Odsherred - 29. august 2020 kl. 07:22 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 7. september åbner TDC for 5G nettet i landets største byer, men allerede i løbet af efteråret kommer den nye og meget hurtigere mobildata-teknologi til Odsherred.

- Vi er glade for at komme med hurtigt, faktisk som den første kommune i det gamle Vestsjællands Amt, siger borgmester Thomas Adelskov (S) til Nordvestnyt.

På spørgsmålet om det så ikke har været spildt arbejde at dække det meste af Odsherred med bredbånd, svarer borgmesteren hurtigt:

- Nej. Men kombinationen gør det attraktivt for erhvervsdrivende at slå sig ned her i kommunen, siger Thomas Adelskov og tilføjer:

- Og så får det også stor betydning for kommunens medarbejdere, som kommer til at kunne sende og modtage data, det kan for eksempel være billeder til sygehuset. Det kommer til at gå meget hurtigere.

- I Odsherred vil man på TDC NETs mobilnetværk opleve markante forbedringer i forbindelserne. 5G vil skabe fundamentet for digitale fremskridt, og TDC NET vil levere et mobilt netværk, som er skabt til en fremtid, hvor flere ting og maskiner bliver tilkoblet internettet, siger Andreas Pfisterer, CEO i TDC NET i en pressemeddelelse. Kunderne skal have nye telefoner for at bruge 5G.