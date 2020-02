546.000 kr. til grønne projekter i Odsherred

Det største bidrag modtager Grundejerforeningen Annebergparken, som har fået 321.160 kroner til at realisere områdets frugtlundsprojekt. Førhen var hospitalsområdet næsten selvforsynende med frugt og grøntsager, og det er intentionen, at Anneberg-området igen skal forsøge at levere frugt og grøntsager til områdets indbyggere og institutioner samt formidle den stolte kulturarv inden for fødevarer.

Med et tilsagn fra de grønne LAG-midler på 119.672 kroner er der nu grobund for at etablere to tangfarme yderligere - alt sammen under navnet Odsherreds maritime haver.