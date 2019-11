Se billedserie Billardklubben i Nykøbing har 50 års jubilæum. Det fejres den 16. november i klubbens lokaler på Skt. Georgsvej. De seneste 30 år har Frank Jørgensen været klubbens formand. Foto: Niels Sørensen

50 år med billard

11. november 2019
Af Niels Sørensen

Nok har billardklubben skiftet navn undervejs og tilført et »sport« til dens »billard«, men det ændrer ikke på, at foreningen, Nykøbing Sj. Sportsbillard Club, har 50 års jubilæum. Det fejres den 16. november klokken 12 i klublokalerne på Skt. Georgsvej 11 i Nykøbing Sj., hvor keglebillardspillerne har haft til huse siden 1972. Her vil der være reception og en opvisningsmatch klokken 12.30 mellem Danmarks måske to bedste billardspillere, Johnny Hansen og Brian Nielsen fra hæderkronede Bristol i Odense.

- Vi glæder os, konstaterer Frank Jørgensen, som selv har et fornemt jubilæum i år: Han har været formand i 30 år.

- Der er tilføjet »sport« til navnet, for nogle folk tager fejl af billard. Det er bestemt en sport, og du skal træne og spille kampe for at blive god til det. Hvis du vil blive rigtig god til billard, skal du også kunne fokusere og finde en ro i dig selv, for det er en slags skak på et grønt klæde, siger han.

Klubben har pt. godt 40 medlemmer, hvis gennemsnitsalder han betegner som »høj«.

- Vi ville da gerne have flere yngre medlemmer, så nu tilbyder vi også pool. Måske det kan trække nogle unge til. Vi ville også gerne have et damehold. De kunne sikkert have det sjovt med at spille billard uden at skulle høre på os mænd, ler Frank Jørgensen.

Aktive medlemmer

Nykøbing Sj. Sportsbillard Clubs bedste hold ligger i serie 1 lige udenfor divisionerne. Man har også et tophold i serie 2 og et oldboys-hold - alt sammen unionshold. Derudover to pensionisthold og så et venskabshold, der spiller mod de andre klubber i Odsherred og Holbæk.

Klubben har også et samarbejde med Ældre Sagen, som kommer en eftermiddag om ugen, og der spilles også handicap-billard to gange om ugen. Derudover står Frank Jørgensen og de andre medlemmer altid til rådighed, hvis man gerne vil prøve kræfter med billard - når de da ikke selv træner. Man skal sådan set bare kontakte formanden, så kan man hurtigt blive medlem.

Der er kun et lille aber dabei ved det.

- Vi håber, vi med tiden får mere plads, så vi kan få flere borde, for vores medlemmer er meget aktive, og bordene bliver brugt alle ugens syv dage, siger Frank Jørgensen.