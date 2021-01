50 år: Havemand med hang til vilde haver

Man opdager hurtigt, at han ikke er indfødt, når talestrømmen om naturpleje bølger af sted med syngende dialekt fra Sydhavsøerne.

- Jeg er vokset op i Stubbekøbing på Falster, siger Brian Jensen, og hopper ud fra minilæsseren, som er en af de travle maskiner i hans firma »Strandhusenes Have- og Landskabsservice«.

På søndag fylder han 50 år, og selv om det er et skarpt hjørne, som normalt kaster lidt selskabelighed af sig, så bliver der ingen fest i denne omgang.

- Jeg arbejder året rundt, for de fleste af mine opgaver går med at genoprette sommerhushaver til naturgrunde, fortæller han

Med et stigende sommerhussalg og meget nybyggeri, er det ofte brug for Brian Jensen.

- Mange af de yngre sommerhusejere vil ikke have en have med en pæn græsplæne, som ligner en villahave i Virum. De vil have naturgrunde med træer, langt græs og lyng, siger Brian Jensen.