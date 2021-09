5 års fængsel for voldtægt af sovende kæreste

Sagen var for retten i Holbæk i januar i år, hvor karakteren, grovheden og det faktum, at det foregik gentagne gange over en længere periode, blev afgørende for, at et nævningeting kendte ham skyldig i vold og voldtægter af sin daværende og noget yngre kæreste, der flyttede ind hos ham i Odsherred - i flere tilfælde, hvor kæresten sov efter indtagelse af stærkt sløvende medicin.