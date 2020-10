Kunstner Karen Marie Dehn viser planchen, hvor rammerne for broderierne er stillet op. Foto: Helene Nielsen

49 broderier til to kirkestole

Det sidste par dage er der dukket kvinder op med små broderede lapper stof i Kunstnerfløjen i Anneberg Kulturpark. Kunstneren Karen Marie Dehn, som arbejder med broderi i sine arbejder, fik ideen til et fælles betræk til to aldrende stole, som står i det lille kapel, som var tilknyttet det tidligere psykiatriske hospital og i dag er en del af kulturparkens bygninger.

- Jeg synes, det er fantastisk, at jeg kan være med til at dekorere en stol, som måske skal stå i kirken i mange år, siger Tina, som helst ikke vil have sit efternavn i avisen, men som netop er dukket op med sit bidrag til det kirkelige stolebetræk.