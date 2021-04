450.000 kroner venter på at blive brugt

Det betyder, at der på gavekortfronten alene for Assnæs Centret er gavekort til en værdi af mere end 450.000 kroner der venter på at blive indløst

- Det er den fælles indsats, som igen skal skabe handel, og den handel har butikkerne virkelig brug for, siger direktør Brian Johansen, Asnæs og Omegns Brugsforening, der opfordrer til at finde gavekortene frem og besøge Asnæs Centret for det er den fælles indsats, som skal sikre de lokale butikker i centret i fremtiden. Har du fundet et gavekort i skuffen, men er i tvivl om beløbet? Så kan du tjekke saldoen på www.asnæscentret.dk