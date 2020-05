43-årig kendt skyldig i grov vold og gentagne voldtægter

Et nævningeting ved Retten i Holbæk har tirsdag formiddag kendt en 43-årig mand skyldig i alle de fem forhold, han var anklaget for at have begået mod en 30-årig kvinde tilbage i 2018 og 2019.

Ifølge anklageskriftet var den 43-årige tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at have holdt kvinden fast, mens hun sad på køkkengulvet i sin mors sommerhus i Rørvig, hvor de holdt jul sammen i 2018.