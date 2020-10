Det er blevet sværere at fastholde lærerne i deres stillinger folkeskolen.I 2018 var der ansat 277 folkeskolelærere i Odsherred Kommune. I maj i år var tallet 263. Foto: Helene Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: 41 færre lærere i folkeskolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

41 færre lærere i folkeskolerne

Odsherred - 15. oktober 2020 kl. 17:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Administrationen og Odsherreds Lærerkreds har stort fokus på problemet, for vel er det da synd for børnene, hvis de hele tiden skal have nye lærere. Men tiderne har nok ændret sig, siger Søren With (S), formand for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune.

En netop afsluttet opgørelse over hvor mange lærere på de enkelte folkeskoler, som skifter job i løbet af et skoleår, har vist, at der er en tydelig tendens til, at færre lærere bliver hængende i samme job i årevis. Sammenlagt er det 12,6 procent af lærerne, som rykker til nye udfordringer.

På Vig Skole var det i skoleåret 17/18 og 18/19 ikke færre end 26,3 procent - altså mere end en fjerdedel af de 20 lærere - som rejste videre til andre job i løbet af året. I skoleåret 19/20 var det 20 procent af lærerne. På Hørve Skole var tallet sidste skoleår 17,9 procent, på Højby Skole var det 14,7 procent, mens det i Asnæs var 14 procent af lærerne, som skiftede job. Der er dog også skoler, hvor lærerne bliver hængende. På Fårevejle Skole var det blot 3,7 procent af de 30 lærere, som skiftede job. Helt i top ligger Egebjerg og Odden Skoler. Her er tallet 0 procent.

Det er ikke kun i Odsherred, man har mærket tendensen til, at opsigelserne sidder løsere hos lærerne, men også, at der generelt er blevet færre lærere i folkeskolen. En del af nedgangen forklares med faldende elevtal, men en opgørelse fra Danmarks Lærerforening fra 2009 til 2009 viser, at mens der er blevet 8 procent færre elever i folkeskolen er antallet af lærere faldet med 18 procent. I Odsherred er der i dag 41 færre lærere i forhold til skoleåret 17/18, mens elevtallet er faldet med cirka 300 elever.