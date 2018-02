Det koster 19.000 at forsøge at smadre en butiksrude hos en guldsmed. Det kunne en 41-årig mand konstatere, da han blev forelagt erstatningskrav fra C. Andersen Eftf. i Algade i Nykøbing efter et indbrudsforsøg. Foto: Helene MacCormac

41-årig dømt for vold og trusler

Dommer Kinna Eidem kendte manden skyldig efter anklageskriftet i samtlige 16 forhold, som den 41-årige var tiltalt for.

Det blev takseret til et år og to måneders fængsel, kun en måned mindre end det, senioranklager Randi Tvile mente, lovbruddene burde medføre af straf.

- Det koster jo noget at lave de her ting, og det er en kompliceret udregning, da du tidligere er straffet for vold, og hvor færdselsforseelserne er et kapitel for sig. Vi har både trukket fra og lagt til og taget hensyn til typen af skader og det faktum, at du er tidligere straffet, og derfor ender vi på et år og to måneders fængsel, uddybede Kinna Eidem umiddelbart efter domsafsigelsen.