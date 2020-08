400 sommerhusejere demonstrerer for strandadgang

Sommerhusejerne er vrede over, at en sommerhusejer har blokeret de øvrige sommerhusejeres strandadgang, som de har haft siden 1915, ved, hævder de, ulovligt, at blokere adgangen med en ulovligt opført og aflåst låge. En låge, der angiveligt har fået Odsherred Kommunes accept.

Sagen om strandadgangen ved Thorsvej 63 kommer efter, at kommunen har nedlagt strandstien ved Thorsvej 61, og i kommunens begrundelse for nedlæggelsen af stien, står henvist til, at der er strandadgang fra Thorsvej 63, hvilket ikke længere er tilfældet.

De protesterende sommerhusejere undrer sig over, at Odsherred Kommunes forvaltning mener, at ejeren af strandejendommen kan afspærre strandadgangen end at 400 sommerhusejere frit kan benytte strandadgangen.

De protesterende sommerhusejere vil med demonstrationen råbe de lokale politikere op, og få dem til at stå ved deres ord om, at adgang til strand og natur skal bevares.