40 år på samme arbejdsplads: Der hænger ikke spindelvæv

Vig: Af Helene Nielsen

Vig: - Der er mange der ryster på hovedet. Men der hænger altså ikke spindelvæv eller støv på mig, fordi jeg har været 40 år i den samme bank. Væggene og lokalerne er de samme, men jeg har jo haft oceaner af chefer og kollegaer. Arbejdsopgaverne har også ændret sig lige så meget, som hvis jeg havde skiftet job mellem forskellige banker eller filialer, siger Wivi Børresen.

Den 1. juli fejrer hun 40 års ansættelse i Sparekassen Sjælland-Fyn i Vig.

Faktisk lå der ingen drøm om en karriere i bankverdenen, da den 19-årige hestepige fra Avedøre kom i lære i Danske Bank i København.

- Jeg havde undervist i ridning, og havde også en drøm om at blive dyrlæge, men det tog for lang tid. Jeg har altid godt kunnet lide tal, så det blev en læreplads i banken - og det er jeg ikke ked af. Det var et godt valg, siger Wivi Børresen og smiler.

Det blev en hest, som bragte hende til Odsherred.

- Jeg havde købt en hest på HJallerup marked, og så måtte min mand Steen og jeg jo have vores eget sted, og købte en gård i Kelstrup, fortæller Wivi Børresen.

I første omgang fik hun job i Danske Bank i Nykøbing, men en nabo, som sad i repræsentantskabet for Vig-Egebjerg-Asmindrup Sparekasse, skaffede hende et job i Vig i 1979 - og her er hun stadig.

- At jeg har været her i 40 år, skyldes ikke, at jeg bare er blevet hængende. Jeg er glad for mit job og kunderne. Selv om sparekassen har skiftet navn flere gange i løbet af årene, så har det været en god arbejdsplads. Jeg har fulgt kunderne fra de var unge, og har nu også deres børn og børnebørn som kunder. Det betyder meget for mig, siger Wivi Børresen.

Selv om hun er glad for arbejdspladsen i Vig og kunderne, så erkender hun, at bankbranchen er en sektor under pres.

- Hvidvasksagen er gået ud over alle. Vi får tæsk får noget, som andre har gjort. Men det skal vi så arbejde med, siger hun.

I dag holder Sparekassen Sjælland-Fyn kun åbent for kunder to dage om ugen. Wivi Børresen har derfor valgt at gå på nedsat tid, så hun kun arbejder de to dage.

- Men der er stadigvæk masser af kundekontakt. Mere end før i tiden, hvor folk kom ind i banken med deres bankbøger og hævede penge, siger Wivi Børresen.

Med sine 63 år ligger pensionen ikke lige rundt om hjørnet, men udsigten til pensionisttilværelsen, er heller ikke noget, som skræmmer hende.

- Så får jeg mere tid til at ride, siger jubilaren og griner.