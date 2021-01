40 år med børn i hele huset: Nu har Lotte fået en særlig hæder

Forleden troppede en delegation fra Odsherred Kommunes dagpleje op på hendes hjemadresse, hvor de skulle overrække den jubilerende dagplejemor dronningens fortjenstmedalje for 40 års tjeneste. På grund af corona, var medaljen blevet godt seks måneder forsinket.

- Jeg håbede et eller andet sted, at de havde glemt det, siger Lotte Nielsen og griner.

Den børnerige karriere begyndte faktisk allerede i 1979 med et vikariat i menighedsbørnehaven Børnely på Rørvigvej i Nykøbing. Efter et år blev hun fastansat, og så blev hun hængende i ti år.

Da der blev flere børn til færre ansatte i daginstitutionen, besluttede Lotte Nielsen sig for at søge nye græsgange - hjemme i huset på Præstegårdsvej i Nykøbing.

- Jeg blev dagplejemor, for så var det bare mig og børnene, som skulle bestemme, hvordan dagen skulle forløbe, siger hun.

Dagpleje er en livsstil

For Lotte Nielsen er dagpleje ikke kun et spørgsmål om at passe børn.