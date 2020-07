Adelskov og jubilaren.

40 år i landboforening

Odsherred - 06. juli 2020 kl. 08:46 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag d. 1/7 Kunne Henrik Søgaard Pedersen fejre 40 års ansættelse hos Odsherreds Landboforening.

Borgmester Thomas Adelskov kiggede ind for at hilse på, i bedste coronastil (som det fremgår af vedhæftede billede), og for at overrække en fortjent medalje til Henrik.

Som privatansat er der ikke mulighed for at modtage Dronningens fortjenstmedalje efter 40 års ansættelse, det er forbeholdt offentligt ansatte, så Henriks kollegaer havde selv arrangeret en medalje.

Henrik startede som elev 1/7 1980.

Her foregik bogføringen med blyant og papir og elektronisk databehandling bestod af en OCR-printer der, nærmest som et gammeldags kasseapparat, registrerede alt på en bred papirstrimmel, som herefter blev sendt med post til Landboforeningernes landscenter i Århus, hvor den blev indlæst. I dag er Henrik, udover sine opgaver med kundernes bogføring og regnskaber, kredsansvarlig for Ø90, som er Landboforeningens regnskabsprogram. Dvs. han holder styr på opdateringer, nye tiltag osv. så man kan roligt sige at Henrik er fuldt med tiden.

På dagen fejrede kollegaer og Landboforeningens bestyrelse Henrik med en lille sammenkomst, hvor der også var besøg af og hilsner fra flere af Henriks kunder.

Alle kunne blive enige om, at Henrik med sit altid gode humør og sin store hjælpsomhed og dygtighed har været et stort aktiv for Landboforeningens regnskabskontor gennem alle årene.