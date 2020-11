4-dages uge på vej til pædagoger

For et års tid siden indledte 300 administrative medarbejdere i Odsherred Kommune et forsøg med 4-dages arbejdsuge. De holder fri om fredagen og fordeler arbejdstiden på ugens fire andre dage.

Politikerne vil gerne udvide forsøget til andre personalegrupper, og forleden sagde økonomiudvalget ja til et projekt med 4-dages arbejdstid inden for dagsinstitutionsområdet. Man vil starte op med enkelte institutioner, som kan afprøve forskellige modeller.

En arbejdsgruppe har arbejdet med sagen, men økonomiudvalget præciserede, at repræsentanter for forældrevalgte bestyrelser skal involveres i arbejdet med at udvikle modeller for en 4-dages arbejdsuge.