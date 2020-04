Se billedserie Corona-krisen betyder betydeligt flere arbejdsløse i Odsherred. Dronefoto: Preben Moth

37 procent flere arbejdsløse på fem uger

Odsherred - 18. april 2020 kl. 17:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 12. marts, hvor nedlukningen af landet begyndte, til den 14. april har 368 personer henvendt sig til det lokale jobcenter for at melde sig arbejdsløse. Det oplyser Andreas Hegnsvad, centerchef for Job og Ydelser.

Ifølge netmediet NB Økonomi er ledigheden i Odsherred steget med 37 procent fra den 9. marts til 14. april. Denne stigningstakst er nogenlunde den samme som i Holbæk og Kalundborg Kommuner.

Nu er der tilmeldt 892 arbejdsløse i Odsherred.

- Vi har især set en stigning i antallet af forsikrede ledige. På nuværende tidspunkt har vi ikke set en særligt stigning blandt de unge. Men vi ser en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp lige nu, hvor vi før corona-nedlukningen så frem mod et fald, siger Andreas Hegnsvad.

Han peger på, at fremtiden for det lokale arbejdsmarked afhænger af de generelle restriktioner for erhvervslivet.

- Men med den historisk hårde opbremsning i økonomien, startet af usikkerheden om nye ordrer for virksomhederne og den pludselige tilbageholdenhed i det private forbrug, tyder meget på, at vi kommer ind i en periode med lavkonjunktur på arbejdsmarkedet. Det vil nok ramme de forskellige brancher meget forskelligt. Ser vi specifikt hen over sommeren, hører jeg til optimisterne i forhold til det helt lokale, turistafhængige arbejdsmarked. Der er mange danskere, som kommer til at holde sommerferie i Odsherred, og det vil - hvis samfundet er åbnet mere til den tid - kunne gavne vores mange lokale butikker og holde de lokale håndværkere beskæftigede. Der er derimod endnu mere usikkerhed omkring produktionsvirksomheder, og vi ser allerede nu produktionsvirksomheder i lokalområdet, hvor aktiviteten er faldende, siger Andreas Hegnsvad.