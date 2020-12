En 35-årig mand er tiltalt for at udøve psykisk såvel som fysisk vold og voldtægt mod sin samlever. Sagen mod manden begynder mandag ved Retten i Holbæk. Foto: Marianne Nielsen

35-årig anklaget for psykisk vold og voldtægt af samlever

Odsherred - 06. december 2020 kl. 16:25 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Retten i Holbæk tager mandag hul på en sag, som tager sit udgangspunkt i det sydlige Odsherred.

En 35-årig mand er anklaget for at have udsat sin samlever for både psykisk og fysisk vold og for flere tilfælde af voldtægt af sin samlever.

De fleste af forholdene er ifølge anklageskriftet foregået i parres fælles hjem, hvor den 35-årige i perioden fra 22. juli sidste år til den 25. januar 2020 blandt andet udsatte kvinden for »groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der var egnet til utilbørligt at styre« kvinden - blandt andet ved at kalde hende fed og doven, og sagde, at hun »som kvinde skulle prostituere sig for at skaffe penge«.

Den psykiske vold betød ifølge anklageskriftet, at kvinden isolerede sig fra sin vennekreds og dækkede over situationen overfor sin familie.

Ifølge anklageskriftet skal manden også flere gange have slået hende med flad hånd, taget fat om hendes hals med en hånd, og skubbet hende ud i haven.

Kort før nytår, den 30. december om eftermiddagen, skal han ligeledes have tildelt hende flere knytnæveslag på parkeringspladsen ved Asnæs Centret, og sparkede hende med sikkerhedssko over benene, for at få hende ud af bilen.

To af de i alt fem tiltaleforhold handler om voldtægt. I efteråret 2019 er den 35-årige mand anklaget for at have haft samleje med kvinden, der havde taget medicin og derfor sov tungt og ikke kunne modsætte sig. Ligeledes skal han ifølge anklageskriftet have truet kvinden til samleje gentagne gange i perioden fra september 2019 til januar 2020.

Foruden vold og voldtægt, er manden også tiltalt for besiddelse af et børnepornografisk billede i den mildeste kategori på sin mobiltelefon

Retssagen foregår som en nævningesag, hvilket betyder, at anklageren mener, at straffen skal være fængsel i fire år eller derover.