34-årige anholdt for at påkøre 16-årig og forsøge at påkøre turistpar

En 34-årig mand er onsdag blevet anholdt for at påkøre en 16-årig dreng og for at forsøge at påkøre to turister fra Østrig. Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Begge episoder skete i Hørve i Nordvestsjælland. Klokken 17.17 tirsdag blev en 16-årig dreng påkørt af en bil, hvilket resulterede i, at han brækkede den ene ben. Knap fire timer senere - klokken 21.13 - var to østrigske turister tæt på også at blive ramt af den 34-årige.