334 elever løber for lungesyge børn

Og netop ønsket om at være med til at gøre en forskel for nogle børn, der har det svært, er en af grundene til, at 334 elever fra Sydskolen Fårevejle deltager i Team Rynkeby Skoleløbet den 23. marts.

- Vi deltager, fordi vi gerne vil støtte et godt formål. Børnene skal lære at hjælpe hinanden, herunder medmenneskelighed og empati. Vi mener, at børnene har godt af at lære, at man godt kan give uden at få noget igen fysisk. Børnene bliver bevidste om, at det at hjælpe andre kan give en indre tilfredsstillelse, siger Britta Borg Andersen, lærer på Sydskolen Fårevejle.