33 pris-modtagere skal udstille: En vase kan være mange ting

04. januar 2021 Af Stefan Andreasen

Hempels Kulturfond, der driver Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sjælland, har siden 1988 uddelt Hempels Glaspris til danske glaskunstnere, og fremover vil glasprisen blive endnu mere fyldig - den fordobles til 100.000 kr., og modtageren får en stor udstilling på museet.

Som opvarmning inviteres de 33 tidligere glasprismodtagere til at deltage i en stor gruppe-udstilling, der åbner lørdag den 24. april i 2021 og varer til og med uge 42.

Udstillingen kommer til at hedde »En vase er en vase er en vase ...« - en omskrivning af digteren Gertrude Steins berømte frase »Rose is a Rose is a Rose ...«. En finurlig, filosofisk beskrivelse på, at når man siger navnet på en genstand, fremmer man også billeder og følelser, der knytter sig til.

- Vi har bedt de 33 tidligere modtagere af Hempels Glaspris om at bidrage med et værk og en tekst til udstillingen, som bliver en polemik over fænomenet vase, set i et kunstnerisk, kulturhistorisk, funktionelt og idémæssigt perspektiv, fortæller Helle Simonsen, museumsleder på Hempels Glasmuseum.

Hvorfor er en vase en vase? - Er en vase for eksempel en vase på grund af sin form? Eller på grund af sin funktion? Og er der en indbygget nødvendighed i selve idéen omkring en vase, for at det kan kaldes en vase? siger museumslederen.

- Nogle af de tidligere prismodtagere arbejder i dag med andre materialer end glas, så allerede der bliver fænomenet udfordret, vurderer Helle Simonsen.

Der bliver knyttet et større program til udstillingen.

Blandt andet vil den kvinde, som binder de overdådige blomsterbuketter til vaserne på Karen Blixen Museet på Rungstedlund, hvor den smukke skærehave er bevaret, komme på glasmuseet og demonstrere nogle af den verdensberømte forfatters klassiske buketter.

Udstillingen »En vase er en vase er en vase...« bindes sammen af en supplerende scenografi, hvor der blandt andet indgår falmede blomster i al deres pragt.

Hempels Glaspris blev indstiftet af Hempels Kulturfond i 1988 til minde om grundlæggeren, fabrikant Jørgen Christian Hempel (1894-1986).

På Hempel Glasmuseum udstilles i forvejen indkøbte værker af glasprismodtagerne siden 1988.