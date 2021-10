Gitte Hededam (S) ser gerne, at der kommer flere kvinder ind i byrådet. Foto: Per Christensen

33 kvinder vil i byrådet - syv står i spidsen

Odsherred - 19. oktober 2021 kl. 21:45 Kontakt redaktionen

odsherred: Lidt flere kvinder vil i byrådet end tidligere.

En tredjedel af kandidaterne til kommunalvalget i Odsherred i november er kvinder - og det er lidt flere end i 2017, hvor andelen var 30 procent. Men går man helt tilbage til 1970, så var andelen såmænd også 30 procent. Det går altså ikke væsentligt fremad, når det gælder om at få kvinder til at stille op.

Til gengæld er der flere kvindelige borgmesterkandidater i Odsherred end nogensinde: Hanne Pigonska (V), Julie Jacobsen (DF), Karina Vincentz (Nyt Odsherred), Maria Liv Holck (NB), Mette Feenstra (SF), Amalie Petersen (EL) og Lisa Sofia Larsson (Frihedslisten) er således spidskandidater. Det vil sige, at der er en kvinde i spidsen for syv af de 12 partier og lister.

Tallene kommer ikke bag Gitte Hededam (S), en garvet kvindesagsforkæmper i byrådet. Hun har været med til at etablere et tværpolitisk netværk for kvinder, som eksempelvis har fået bistands fra Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S). Man stod også for et debatmøde om kvinder i politik på folkemødet i august.

-Det er fortsat svært at få kvinder til at stille op. Vi har i nogle år haft en Facebook-gruppe, »Kvinde -bland dig i politik«, hvor vi har debatteret, siger hun.

Den 6. november kl. 11-13 holder gruppen et vælgermøde på Odsherred Teater, men det bliver ikke et traditionelt vælgermøde. Deltagerne sidder ved bordene og snakker stille og roligt. Her er mænd i øvrigt også velkomne.

-Et sådan arrangement ændrer jo ikke billedet lige nu, men det handler også om at se længere frem. Jeg ser som formand for Socialdemokratiet gerne, at vi kommer op på 40 procent kvinder, siger Gitte Hededam.

I år har Socialdemokratiet fire kvinder på kandidatlisten, som tæller 17 navne, altså 24 procent.

Gitte Hededam har siddet i byrådet i 20 år.

-Det har været nogle meget spændende år. Jeg har lært enormt meget. Jeg vil bestemt anbefale det, for det er i byrådet, at vi træffer alle de vigtige beslutninger om vilkårene for børn og ældre siger Gitte Hededam og fortsætter:

-Mange kvinder holder sig nok fra politik, fordi man er bange for den hårde tone, ikke mindst på Facebook. Kvinder er også generelt mere usikre end mænd, men kvinderne sidder jo i forvejen i forældrebestyrelser i daginstitutioner og skoler, så vi skal have brudt nogle barrierer ned, siger Gitte Hededam, som føler sig beriget af sine år i lokalpolitik.

- Man lærer meget hen ad vejen, og man har altid nogle, som hjælper en. Lokalpolitik er også sjovt, og vi griner meget sammen, siger hun.

Gitte Hededam glæder sig over, at flere kvinder står som nummer ét på deres liste.

- Det er fedt at kvinderne vil det, og det tjener dem til ære, siger hun.

ta