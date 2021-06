Politiet har sigtet en mand for at køre uden gyldigt kørekort ved Trekanten i Herrestrup.

32-årige havde ikke lige kørekort

Da politiet spurgte efter hans kørekort, måtte han erkende, at et sådan havde han tidligere fået frakendt på grund af spirituskørsel, og det fik politiet til at sigte ham for kørsel i frakendelsestiden.

Ved den aktuelle kontrol var der ingen mistanke om, at manden var påvirket, men bilens ejer, der ikke var chaufføren, blev sigtet for at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort, og de blev begge vejledt om risikoen for, at politiet beslægger bilen, hvis han fortsætter med at køre i frakendelsestiden, og både bilens fører og ejer vil senere høre mere fra politiet i sagen.