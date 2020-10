31-årig ved bevidsthed efter voldsomt uheld: Det ved politiet nu

Efter flere ugers behandling på Rigshospitalet er der nu nyt om tilstanden på den 31-årige mand, der kom voldsomt tilskade på sin knallert i et solouheld i Vallekilde den 30. september.

- Seneste statusopdatering er fra 20. oktober, hvor sygehuspersonale har oplyst politiet om, at manden er kommet til bevidsthed. Han er dog stadig meget påvirket af sin tilskadekomst som følge af ulykken, så han er ikke fundet egnet til afhøring om uheldet og derfor heller ikke gjort bekendt med analyseresultatet af de udtagne blodprøver, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard i en mail til Nordvestnyt.

Martin Bjerregaard oplyser videre, at bilinspektør-erklæringen omkring undersøgelsen af den 31-årige knallert er modtaget, men den 31-åriges tilstand forhindrer politiet i at give indblik i den.

Knallertkøreren var fra lokalområdet og kolliderede med et stengærde ud for Vallekildevej 137, fløj over gærdet, ramte en havetraktor og slog sit hoved meget alvorligt.