En 31-årig knallertkører blev fløjet til rigshospitalet med svære kvæstelser efter et solouheld i Vallekilde. Manden er endnu i koma, oplyser politiet. Foto: presse-foto.dk

31-årig på intensiv: Årsag til knallertuheld endnu ikke klarlagt

Odsherred - 16. oktober 2020 kl. 06:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

En 31-årig mand er fortsat indlagt på Rigshospitalets intensivafdeling efter et solouheld på sin knallert i Vallekilde den 30. september.

- Den seneste melding vi har, er at han ligger i koma, men at lægerne forventer at han er til at tale med, når han vågner, og at de giver os besked, når det sker, siger Camilla Schouw Broholm, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Knallertkøreren var fra lokalområdet og kolliderede med et stengærde ud for Vallekildevej 137, fløj over gærdet, ramte en havetraktor og slog sit hoved meget alvorligt.

Beboeren i ejendommen fandt manden ved havetraktoren og ringede 112.

Manden blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet, hvor han stadig er indlagt med alvorlige kvæstelser.

Rapporten fra bilinspektøren, der skulle undersøge knallerten nærmere, er endnu ikke kommet politiet i hænde.

Der blev rutinemæssigt udtaget blodprøve for at fastslå, om knallertkøreren har været påvirket under kørslen på tidspunktet.

Før politiet har talt med manden om solo-uheldet, kan de ikke oplyse resultatet af blodprøverne.