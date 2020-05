Se billedserie Der blev slukket for pumperne i 1990, men det lille pumpehus er bevaret og fungerer i dag som informationscenter til besøgende ved søen. Foto: Per Christensen

30 år siden: Søen blev genoprettet

Odsherred - 14. maj 2020

Det var daværende miljøminister, den radikale Lone Dybkjær, som i november 1990 foretog det officielle snoreklip, og indviede den genoprettede Højby sø, som man ellers siden 1700-tallet havde forsøgt at tørlægge.

Søen måtte vente på ministeren - Vi slukkede for pumperne allerede om sommeren, og søen var klar, men Lone Dybkjær havde ikke tid før november, fortæller den 83-årige Lars Erik Winther, som tilbage i 1989 var en af de otte lodsejere i området, som var med til at afgive de 40 hektar jord, som søen skulle sprede sig over.

- Det skete helt frivilligt. Vi fik erstatningsjord. Hektar for hektar, og der var ingen som brokkede sig, siger den i dag 83-årige landmand.

Lars Erik Winther kendte alle de otte lodsejere, og kender i det hele taget meget til Højbys historie.

Han kan også fortælle om sin tid som garder på Amaliensborg, da den daværende kronnprinsesse Margrethe fyldte 18 år. Han kan også fortælle om fodboldkampe på de baner, som lå der, inden området blev til sø, og det altid var de yngste på holdet, som blev sendt ind i brændenælderne efter bolden, hvis man skød udenfor banen. Men i dag fortæller han mest om Højby sø.

Lars Erik Winther har boet på Snogshøjgård i Højby hele sit liv. I dag er 5. generation af slægten, som huserer på gården. Han er glad for, at han i sin tid var med til at afgive den jord, som søen kunne etableres på.

Deb bedste udsigt - Det var noget ganske særligt, at der skulle genetableres en sø. Men ærligt talt, så var den jord intet værd til landbrug. Det var gammel søbund, så grønsværen var sunket, og det ville have kostet halvanden million kroner at dræne jorden, og så kunne vi sikkert have gjort det igen 10-15 år senere, siger Lars Erik Winther.

Han leder Nordvestnyts udsendte journalist og fotograf op på toppen af »Søbakken«, hvor han i sin ungdom har pløjet med heste og kørt med mejetærsker.

- Her er udsigten bedst, siger Lars Erik Winther.

Han peger med stokken ud over det storslåede landskab som omkranser den store blå sø.

- Det var meget bedre, at vi fik natur. Folk og fugle nyder området, siger han.