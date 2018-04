Der var ikke beviser nok til at dømme en 29-årig mand for røveriforsøg.Foto: Marianne Nielsen

29-årig frifundet for røveriforsøg

Odsherred - 10. april 2018 kl. 12:12 Af Marianne Nielsen

Dna-spor på indholdet i en rygsæk fundet på gerningsstedet var ikke nok, da dommer ved Retten i Holbæk, Pernille Corfitsen og hendes to domsmænd mandag fældede dom i en sag om røveriforsøg i august 2016.

Dna'en stammede med en hvis sandsynlighed fra den 29-årige mand, der stod tiltalt for at have knust ruder og true beboeren på Troldhøjvej i Nyrup til at udlevere en sum penge. Og da dette ikke lykkes, skulle han være flygtet fra stedet, hvilket gør det til et røveriforsøg i strafferetlig sammenhæng.

Men i vidneskranken var ofret tøvende, tvivlende og usammenhængende i sin forklaring på grund af psykiatriske diagnoser. Og da naboen ikke havde set andre en ejeren den nat, så mente dommeren og de to lægdommere ikke, at bevisbyrden blev løftet i tilstrækkelig grad til at dømme ham skyldig.

Den 29-årige har under hele sagen nægtet at være involveret i sagen, men ikke at han kendte ofret.

Selvom den 29-årige blev frifundet for episoden i Nyrup, så blev dømt for to tiltaleforhold, som han indledte retsmødet med at erkende.

Det ene forhold handlede om bedrageri for 30.800 kroner begået i Tåstrup i 2015, og for hærværk mod en Ford Mondeo en nattetime i oktober 2016 på Algade i Nykøbing.

Da den 29-årige har otte tidligere domme på straffeattesten, er diagnostiseret paranoid skizofren og havde en behandlingsdom i forvejen, blev han dømt en ny ambulant behandlingsdom med mulighed for indlæggelse på psykiatrisk afdeling i løbet af de næste fem år.

Partere har nu 14 dage til at anke afgørelsen.