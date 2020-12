En fatal ulykke kostede i december 2018 en 28-årig mand livet, da han kravlede ind i et iltfattigt fryserum på en frugtplantage ved Starreklinte. Nu er virksomheden blevet dømt for ulykken.

Send til din ven. X Artiklen: 28-årig døde i iltfattigt fryserum: Her er dommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

28-årig døde i iltfattigt fryserum: Her er dommen

Odsherred - 15. december 2020 kl. 11:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Tirsdag den 18.december 2018 klokken 10.24 blev politi og ambulance kaldt til firmaet Agro Partner, der pakkede og sorterede æbler og kål på Troldebakkens Frugtplantage i Starreklinte.

En 28-årig mandlig medarbejder var kravlet ind gennem et vindue til et iltfattigt, nærmest iltløst, kølerum, hvor han blev fundet livløs, og senere erklæret død.

En skrækkelig ulykke, som virksomheden ikke mente var deres skyld, fordi medarbejderen var instrueret i, hvor farligt det var at gå ind i rummet, og fordi virksomheden mente at manden havde handlet i modstrid med virksomhedens retningslinjer, der slog fast, at der kun måtte arbejdes i rummet, hvis portdøren stod åben og sikrede ilt og flugtvej.

Den modsatte holdning havde både arbejdstilsynet og anklagemyndigheden, og Retten i Holbæk, har, ifølge pressedommer Peter Ahleson, slået fast, at virksomheden ikke havde tilrettelagt arbejdet på en forsvarlig måde, og retten slog i sin dom fast, at der burde være etableret en egentlig flugtvej fra kølerummet, særligt fordi det vindue, som den 28-årige var kravlet ind af, ikke kunne åbnes indefra.

Virksomheden blev derfor kendt skyldig i at have overtrådt arbejdsmiljøloven og efter anklageskriftet, og blev idømt en bøde på 140.000 kroner samt til at betale sagens omkostninger.

Advokat Klaus Søborg Jørgensen, var advokat for virksomheden, og han forklarer, at virksomheden er uenig i dommen, og at de derfor har valgt at anke den til landsretten, og her vil deres påstand være at virksomheden bør frifindes.