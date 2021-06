2,77 millioner kroner til Rørvig Mølle

Millionerne vælter ind til renoveringen af Rørvig Mølle. Senest har gruppen bag renoveringen modtaget 2,774 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, hvilket er henved halvdelen af det samlede budget på seks mio. kr., og formanden for Foreningen By og Land, Anders Holst, er selvsagt meget begejstret:

- Med det imponerende bidrag er finansieringen så meget på plads, at vores tidsplan ser ud til at holde, og at møllen vil komme til at dreje og male igen i 2024, som er 100 året for at møllen gik i stå, siger han.