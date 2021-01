Artiklen: 26-årig varetægtsfængslet for voldtægt efter ny samtykke lov

26-årig varetægtsfængslet for voldtægt efter ny samtykke lov

Dommeren tog den nye samtykkelov i brug, da en 26-årig mand fra Odsherred søndag blev varetægtsfængslet frem til tirsdag den 19. januar sigtet for voldtægt i Hørve.

»Voldtægt efter straffelovens paragraf 216 stk. 1 ved den 10. januar 2021 ca. klokken 5.00 på adressen Elmkær i Hørve at have haft samleje med XX, der ikke havde givet samtykke, idet forurettede på grund af beruselse var i en situation, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig eller give samtykke inden sigtede har påbegyndt samleje«, som det hedder i sigtelsen ifølge Midt- og Vestsjællands Politi.