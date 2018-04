Morten Egeskov (V) regnede sig frem til at der ikke var 25 men seks millioner kroner i reelt overskud i kommunekassen i 2017.

25 eller 6 mio. kr. i overskud

Odsherred - 25. april 2018 kl. 10:15 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet har med rosende ord godkendt årsregnskabet for 2017, som viste et mindreforbrug på 25 millioner kroner, hvoraf de 18, 5 millioner skyldes færre personer på overførselsindkomst.

Morten Egeskov (V) havde dog en lidt anden lommeregner med til byrådsmødet i aftes og argumenterede for, at det reelle overskud kun var på seks millioner kroner.

- Vi har et mindreforbrug på vores skattefinansierede driftsudgifter på 24,7 millioner. Det siger jo ikke noget om, om vi har over- eller underskud. Det vi har er et overskud på det skattefinansierede område på ti millioner, og når vi så har lagt fores forsyningsvirksomheder oveni og afdraget på gæld, så har vi reelt et overskud på seks millioner kroner, forklarede venstremanden og erklærede sig tilfreds med resultatet.

Venstres gruppeformand, Helge Fredslund, angreb SFs formand for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen, for den manglende styring på området, resulterede i et underskud på 10,5 millioner kroner.

- Overblikket mangler, Arne. Du har haft ansvaret og siddet for bordenden, skød han.

Arne Mikkelsen forsvarede sig med at det havde været svært at tage handling på noget, man ikke var blevet orienteret om og at der påhvilede alle et ansvar.