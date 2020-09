Politiet var mødt talstærkt op ved et hus på Egebjergvej i Nykøbing, hvor de befriede en mand. Foto: Presse-fotos.dk

Artiklen: 25-årig mand holdt fanget af tre mænd og udsat for vold

25-årig mand holdt fanget af tre mænd og udsat for vold

Politiet var i går aftes mødt talstærkt op ved et hus på Egebjergvej, i Nykøbing, hvor de måtte befri en 25-årig mand Fra Svinninge, der blev holdt tilbage af tre yngre mænd mod sin vilje.

Ifølge politiet havde den 25-åriges pårørende kontaktet politiet, fordi de var bange for, at der var sket den 25-årige mand noget, da de ikke kunne få fat på ham telefonisk.

Han var taget til Nykøbing for at få afklaret et økonomisk mellemværende med de tre mænd, og i den forbindelse blev han frihedsberøvet af tre mænd på 19 år, 29 år og 28 år.