25 år med IT

Selv om computerne er blevet mere brugervenlige, så har både private og erhvervslivet brug for support en gang imellem. Og for Lars Wallin er der ikke den store forskel på situationen i dag og i 1995, hvor han oprettede sit it-firma i Holbæk, Wallin Gruppen.

- Vi har for eksempel haft travlt med at opgradere fra Windows 7 til Windows 10. Vi sørger også for forlænge computerens levetid, så folk ikke behøver at smide den ud, siger Lars Wallin.