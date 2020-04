23-årig fortsat fængslet efter tragisk trafikulykke

Den 23-årig mand, der siden 14. februar har siddet varetægtsfængslet sigtet for uagtsom manddrab ved en trafikulykke på Rødhøj i Asnæs, skal forblive i politiets varetægt et stykke tid endnu.

Manden er sigtet for at have forvoldt en 28-årig kvindes død ved et frontalt sammenstød på Rødhøj, da han overhalede en forankørende bil.