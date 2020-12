22 vil have del i pulje på 100.000 kr.

Der er kæmpe interesse for at få del i lokaldemokratiudvalgets Fællesskabspulje i Odsherred, der fordeles på mødet torsdag den 3. december.

Forud for mødet er lokaldemokratiudvalget blevet bestormet med ansøgninger om at få penge fra puljen, der blev oprettet i kølvandet på de mange corona-aflyste kultur-arrangementer, blandt andet Folkemødet i Odsherred.

- Vi har fået 22 ansøgninger, der tilsammen søger om mere end 450.000 kr., så det bliver noget af en opgave at udvælge projekter, siger udvalgsformand Per Kragh (S).

- Det er ganske overvældende, og det viser, at der er masser af virkelyst i Odsherred. Vi har ikke penge til at støtte alle projekter. Men måske kan vi finde flere penge end de 100.000 kr., siger formanden.

Der er mulighed for at skubbe et borgerinddragende teater-projekt til 25.000 kr. i forsamlingshusene fra dette års budget til budget 2021, hvor det egentlig hører hjemme, fordi projektet først skal udfoldes i foråret.

Der er også mulighed for at hæve beløbet i Fællesskabspuljen, siger formanden.

- Når vi skal udvælge, vil vi kigge efter projekter som støtter og styrker fællesskabet. Vi vil holde øje med, om der er taget afsæt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er også vigtigt, at projekterne er attraktive for mange mennesker, og der må meget gerne være flere mennesker sammen om projekterne, siger Per Kragh.