215.000 i bøde for bankospil - Nu er sagen her

Odsherred - 18. juni 2021 kl. 06:35 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Jeg bliver meget træt i hovedet at at høre om sådan en sag, siger det lokalt valgte folketingsmedlem Jacob Jensen (V) til sagen om Idrættens Venner i Asnæs, som har fået en bøde på 215.000 kroner fordi de med deres bankospil, har overtrådt den tre år gamle spillelov.

Loven betyder blandt andet, at det kun er såkaldt lukkede foreninger med medlemskab, som kan spille bankospil, og kun for medlemmer. Som noget nyt skal der betales 17,5 procent i afgift på alle pengepræmier over 200 kroner og varepræmier over 750 kroner.

Den nye spillelov blev vedtaget mens Venstre sad i regeringen, og Jacob Jensen husker forhandlingerne om den nye lov.

- Loven blev primært vedtaget for at forhindre ludomani og sikre, at udenlandske aktører ikke kom ind på det danske spillemarked. Det var aldrig intentionen, at man ville genere almindelige mennesker, som dem i Asnæs, som går til banko, siger Jacob Jensen.

Han har nu rettet henvendelse til skatteminister Morten Bødskov(S) og bedt ham definere grundlaget for lovgivningen.

- Jeg vil høre hvordan ministeren forholder sig til problemerne med støtteforeninger rundt om i landet, som nu er blevet politianmeldt, for at overtræde spilleloven. Der må være tale om en misforståelse, og hvis ikke, så må loven laves om, siger Jacob Jensen.

Han mener myndighederne har svigtet, ved ikke at informere bankoforeningerne om hvordan de skulle forholde sig til den nye spillelov.

- Det mest bedrøvelige er myndighedernes måde at tackle sagen på. Myndighedernes opgave er, at informere alle de danskere, som skal leve med de nye regler om bankospil. Når myndighederne reagerer med politianmeldelser og store bøder, så rammer de lige ned i den danske folkesjæl og det foreningsdanmark, som vi ellers er så stolte af, siger Jacob Jensen.

Hvis en ændring af spilleloven kommer på tale, er Jacob Jensen overbevist om, at der i Folketinget vil være et stort flertal for at rette op på loven igen.

- Jeg vil have den del af spilleloven som omhandler bankospil defineret. Jeg savner svar på spørgsmål om hvad der skal til, for at støtteforeninger og idrætsforeninger kan fortsætte med at spille banko, siger Jacob Jensen.

