1. og 2. klasse på Egebjerg Skole har i et år haft ude-undervisning. Foto: Torben Andersen

21 elever har nu været ude i et år - udgiver bog

En lille fin bog markerer, at 1. og 2. klasserne på Egebjerg Skole nu har haft udendørs undervisning i et år.

»Vi fælede et træ og sad på træstube og tæltet gik i støker«, skiver en elev. En anden skriver om et besøg på Egebjerggården: »Vi hørve om Grunhvig og skrev digter lige som han gjorer«.

Jo, der har været mange og søde oplevelser i de forgangne måneder, og eleverne har med stor flid og charme gjort status over et bemærkelsesværdigt år, hvor man har ført logbog hver dag.

Onsdag blev et helt år i det fri markeret en fest for forældre og søskende, og om formiddagen var der generalprøve på, hvordan dette skulle forløbe.

Nordvestnyt nåede at tale med nogle af eleverne.

Uma fra 2. klasse fortæller, at eleverne har haft det rigtigt sjovt i det forløbne år.

- Vi har også været ude, selv om det har regnet. Vi har besøgt mange steder, for eksempel gårde og kirken. Vi har været på en vandværk for at se, hvordan vand bliver lavet, siger Uma, som bliver suppleret af Karl, som også går i 2. klasse.