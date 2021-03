Se billedserie Direktør i Geopark Odsherred Morten Egeskov er sammen med sine medarbejdere langt inde i planlægningen af 2021-sæsonen. Foto: Thomas Olsen

2021 bliver nyt rekordår

Odsherred - 14. marts 2021 kl. 18:45 Af Torben Andersen

- Det ser helt forrygende ud!

Morten Egeskov, direktør for Geopark Odsherred, smiler.

Han står også i spidsen for Feriepartner Odsherred, som udlejer sommerhuse, og det er en vare, som der er rift om.

- Vi får et nyt rekordår. 2019 var rekordår, som lå 22 procent over 2018. 2020 var rekordår med godt 20 procent over 2019. Lige nu ligger vi mere end 30 procent over 2020. Der bliver sort af mennesker i Odsherred, siger Morten Egeskov og fortsætter.

- Vi har haft en januar, som udlejningsmæssigt kan sammenlignes med en almindelig juni, og i uge 7 havde vi helt udsolgt. Lige nu nærmer vi os udsolgt i ugerne 28,29 og 30. Påsken er også tæt på udsolgt.

Det er først og fremmest københavnere, der i disse vinteruger er kommet til Odsherred.

- Normalt har vi også tyske gæster, men de kan jo ikke komme nu. Vi ligger så tæt på hovedstadsområdet, at vi ingen problemer har med at fylde husene ud, siger han.

Han vurderer, at mange af gæsterne har mulighed for at arbejde hjemmefra og foretrækker at gøre det fra et sommerhus.

- De bruger naturen i stort omfang. Jeg har midt i januar oplevet, at parkeringspladsen ved Kabelhuset på Rørvig Strand har været fyldt helt op. Hverdagen opleves formentlig også mere almindelig i et sommerhus, fremfor hvis du sad i din lejlighed i København, hvor alt er lukket, siger Morten Egeskov, som tror og håber på, at landet snart bliver åbnet op igen, så de udenlandske gæster atter kan komme til Odsherred.