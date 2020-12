Artiklen: 2020 satte rekord for kommunalt grundsalg

2020 satte rekord for kommunalt grundsalg

Der er rigtig godt gang i boligbyggeriet og i planer om yderligere boliger i Odsherred Kommune, faktisk så meget, at både antallet af ejendomsprojekter og antallet af solgte kommunale grunde i 2020 slår rekord.

16 kommunale grunde blev i 2020 solgt for i alt knap 12 mio. kr., og der er flere hundrede nye almene lejeboliger, andelsboliger og private parcelhusboliger undervejs. Alene på årets sidste byrådsmøde tirsdag den 16. december 2020 vedtog byrådet planer for op mod 100 nye boliger i Asnæs og Nykøbing fordelt på 24 seniorboliger, som OK-Fonden vil opføre, ved Getsøvej ved Vandtårnet i Nykøbing, 50 lejeboliger på Dovrevej i Nykøbing og 22 parcelhusgrunde på Ådalsvænget i den østlige del af Asnæs. På Getsøvej er udarbejdet en Masterplan og en lokalplan, der muliggør opførelse af i alt op mod 80 nye boliger.

Alt udsolgt i Vig I årets løb kunne konsortiet bag Vig Bakke melde alt udsolgt, og de første 28 af i alt over 100 nye boliger er opført og i efteråret taget i brug af de nye ejere og lejere.

Byrådet har i årets løb godkendt lokalplan for 57 seniorboliger ved Strandvej i Højby, for godt 100 boliger - parcelhuse og tæt-lav bebyggelse - ved Østenshøje øst for gymnasiet i Asnæs, 12udlejningsboliger på Vesterbro 30 i Nykøbing, 25 boliger i økosamfundet Egeskoven i Egebjerg m.v.