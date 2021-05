Se billedserie Mange var mødt op på Strandlyst-grunden for at høre mere om streetfood-planerne for stedet. Foto: Marianne Nielsen

200 ville høre om streetfoodplaner i populært sommerhusområde

Odsherred - 01. maj 2021 kl. 15:38 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Op mod 200 mennesker mødte lørdag eftermiddag frem på brandtomten, der tidligere husede det ikoniske spisested Restaurant Strandlyst, for at høre om de planer, der er for arealet.

Det er Asnæs og Omegns Brugsforening, der har købt grunden, og hensigten er, at der på sigt igen skal etableres spisested, men også beboelse.

De næste to år, er det dog sortmalede containere, der skal være på pladsen. I alt 12 styks, herunder otte med madboder. Initiativet kaldes Strandlyst Streetfood og da planerne blev kendte, skabte det både nysgerrighed og glæde, men også - og i særlig grad fra de nærmeste naboer, som også var mødt op lørdag eftermiddag for at høre mere til projektet.

Efter at have konsulteret politiet omkring corona-restriktionerne, havde arrangørerne inddelt de fremmødte i zoner med 50 personer i hver, og da klokken passerede 13 var der godt fyldt op på pladsen.

Efterfølgende var der dog stadig bekymrede miner og frygt for parkeringskaos, mados og støjgener, ligesom beboerne på de omkringliggende veje bekymrede sig over den mængde affald, de forventer at folk vil smide fra sig efter et besøg på Strandlyst Streetfoods madboder.

- Vi vil naturligvis opfordre folk til at overholde færdselsreglerne og vi har personale ansat til at holde pladsen fri for affald. Der vil være filtre i alle emhætterne i madboderne, men jeg synes godt der må lugte lidt af god mad. Vi har ikke tilladelse til at spille livemusik, men der vil være radioer, der spiller i madboderne, uddybede Tonny Lynge som svar på de spørgsmål de fremmødte havde. Det et Tonny Lynge, der står bag Streetfood-projektet.

Det var Brian Johansen, direktør for brugsforeningen, der bad ham finde på noget, der kan skabe energi på stedet indtil de permanente planer er på plads.

Foreløbig er der givet tilladelse til to år med madboderne.