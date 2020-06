Forsvarsadvokat for den dømte 20-årige, Nima Nabipour, vi lefter alt at dømme anbefale sin klient at anke dommen, som onssdag eftermiddag blev afsagt ved byretten i Holbæk. Foto: Narianne Nielsen

20-årig skal i fængsel for trafikdrab - undgik udvisning

Odsherred - 24. juni 2020 kl. 15:48 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et år og seks måneders fængsel, men kun en betinget udvisning med en prøvetid på to år for uagtsomt manddrab.

Det blev udfaldet for en nu 20-årig mand fra Holbæk i sagen om den alvorlige trafikulykke på Kirkeåsvejen ved Højby den 15. februar 2017, hvor syv unge drenge forulykkede i en bil sent om aftenen Ulykken kostede en 17-årig dreng livet og en anden blev hjerneskadet. Med dommen har Retten i Holbæk anset det for bevist, at den dengang 17-årige unge mand sad bag rattet, da ulykken skete.

Den 20-årige må desuden ikke køre andet motordrevet køretøj end en lille knallert de næste fem år, og han skal betale sagens omkostninger.

Dommen blev afsagt ved Retten i Holbæk uden retsmøde onsdag eftermiddag. I stedet har sagens parter modtaget dommen i e-Boks.

Den 20-åriges forsvarsadvokat, Nima Nabipours umiddelbare reaktion på dommen var at anke byrettens afgørelse.

- Jeg mener den skal ankes. Så vidt jeg kan forstå har han fået halvandet år i tillægsstraf, og uden at have læst dommens præmisser, så går jeg ud fra at han er dømt ud fra skærpende omstændigheder, altså efter den hårde bestemmelse. Til gengæld bliver han jo ikke udvist, og det er rart, siger han og fortsætter:

- Nu har jeg endnu kun fået dommens konklusioner, så jeg må lige læse dommens præmisser nærmere igennem og drøfte det med min klient. Men min umiddelbare anbefaling vil være at anke dommen, siger han til nordvestnyt.

Det har taget to et halvt år for Retten i Holbæk at afgøre sagen, som har været ramt af flere aflyste retsmøder.

