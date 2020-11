20-årig mand tiltalt for 134 tilfælde af hacking og ulovlig deling af nøgenbilleder

En 20-årig mand, fra Asnæs, sidder i disse dage på anklagebænken i Retten i Holbæk, hvor han er tiltalt for et ganske overvældende antal tilfælde af hacking og ulovlig deling af nøgenbilleder af kvinder.

Som led i omfattende hacking, har han tiltvunget sig adgang til en række kvinders Facebook og snapchat profiler, hvorfra han har delt billeder af kvinderne mens de enteen var afklædte, nøgne eller havde samleje, og anklagemyndigheden vil ud over anden dom og så have konfiskeret seks iphones fra manden.

Selvom sagen som udgangspunkt blev forsøgt kørt som en tilståelsessag, så har det tilsyneladende ikke været muligt, og senioranklager Tina Davidsen, fra Midt- og Vestsjællands politi, forklarer, at sagen fortsætter i dag, og at der arbejdes for at finde yderligere retsdage, og dom er det endnu ikke muligt at sætte dato på.