19 dage før eksplosionsbrand kom advarslen, men om forkert fabrik

19 dage før en eksplosionsagtig brand brød ud i en kedel i virksomheden Waste Plastic Upcyling, WPU, i Egebjerg, videresendte firmaets direktør den 28.juli en mail til Odsherred Kommune fra bestyrelsesmedlem og medejer af WPU, Verners Dobelis, der i klare engelske vendinger slog fast, at sikkerheden på nabovirksomheden T2O Egebjerg, efter hans opfattelse, var i så ringe stand, at der var en overhængende risiko for, at der ville udbryde brand eller ske en eksplosion hvis de brugte deres pyrolyseanlæg, hvilket kunne koste menneskeliv.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her